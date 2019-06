Появились красочные обои для iOS 13

Яркие и интересные обои для мобильной платформы iOS 13 уже доступны для скачивания. Новые обои можно установить и в Android-устройствах.



Напомним, обновленная операционная система получила много новшеств и исправлений: высокая производительность, темный режим, регулировка интенсивности света при портретном режиме, новые способы редактирования снимков, настройки конфиденциальности, навигация в 3D на Apple Maps, новый звук для помощника Siri, веселые стикеры Memoji, прокрутка QuickPath и многие другие улучшения, которые выделяют новую версию iOS от других поколений прошики.

Уже известны мобильные устройства Apple, которые сразу смогут получить обновление iOS 13:

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE.

Обновленная платформа также будет доступна для iPad 2 и более поздних версий, всех моделей iPad Pro, iPad mini 4 и более поздние версии, а также для iPad 5 и более поздние поколения.

Напомним, Apple представила iOS 13 на WWDC 2019, анонс мобильной платформы действительно оправдал долгие ожидания пользователей.