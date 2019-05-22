YouTube не будет показывать точную статистику подписчиков канала

Зрители каналов не смогут узнать точное количество подписчиков, сервис уже приступил к сокращенной форме показа этой статистики. Владелец YouTube компания Google решила не информировать зрителей о количестве подписчиков каналов.





Теперь статистика будет доступна лишь в общей в форме, которая встречается уже на некоторых ресурсах. Представители компании отметили, что такое решение принято в связи с намерением Google «обеспечить тесную согласованность везде, где отображается количество подписчиков».

Напомним, сейчас обладатели каналов с количеством подписчиков 1000 пользователей могут видеть, что точная статистика отображается в разных местах по-разному, так результаты могут не совпадать в настольных и мобильных приложениях. На некоторых каналах количество сокращается, а в некоторых выводится полностью. До декабря этот формат будет приведен в универсальную форму, если количество подписчиков будет до 1000, то статистика будет точной, а выше – тогда сокращенно.



