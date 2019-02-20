Компания Razer может прекратить выпуск смартфонов

Компания отказалась от реализации известного проекта под названием «Razer Phone 3», который должен был прийти на замену смартфону Razer Phone 2.





Один из интересных игровых смартфонов не будет представлен на рынке, так как производитель уже уволил значительнее количество работников и инженеров, которые работали именно над выпуском новой модели и ПО для него. Также освобождены от должности некоторые маркетологи Razer. Итак, Razer Phone 3 не появится в продаже.

Однако в своем официальном заявлении Razer говорит о том, что покинули свои рабочие места лишь 30 сотрудников, а увольнение произошло в целях проведения мер по реорганизации компании, ранее компания закрыла также фирменный магазин игр.

Razer удалось сформировать свое направление по выпуску игровых носимых аппаратов и укрепиться в сегменте игровых телефонов. Поэтому эксперты оценивают этот шаг компании в качестве не самой лучшей стратегии.





Напомним, производитель в сегменте игровых смартфонов укрепил свое положение путем представления по одной модели в год и у компании были шансы на успех в долгосрочной перспективе. С 27 февраля начинается обновление игрового телефона Razer Phone 2 до Android Pie, а абоненты оператора AT&T получают прошивку с 4 апреля.