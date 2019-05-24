Подробности о iPhone 11 и iOS 13 утекли в сеть

Компания Apple, судя по инсайдерской информации, готова обогнать своих вечных соперников по нескольким позициям. Инженеры Google, Samsung и Huawei должны будут догонять яблочников по улучшению работы камер в своих смартфонах и совершенствовать свои прошивки.





Очередная преданонсовая утечка «рассекретила» некоторые особенности iPhone 11 и iOS 13. Новый айфон получает также прекрасный матовый корпус, который давно ожидался в коллекции iPhone.

Представитель XDA Developers Макс Вейнбах раскрыл подробности о продуктах Apple, напомним, iPhone 11 и iOS 13 ожидают своего сентябрьского анонса.

Некоторые модели из линейки iPhone 11 будут оснащены AMOLED экранами в 5,8 и 6,5 дюйма. Внешний облик передней панели остается прежним, но под фронтальной камерой будет расположена Face ID — система распознавания лиц. Разработчик улучшил работу Face ID – она будет работать точнее, а также на больших углах и различных расстояниях. На задней части находится квадратный отсек с трехмодульной камерой.





Также в iOS 13 появились новые темы под AMOLED, более умная Siri, опции с искусственным интеллектом и обновленная защита от взломов.