Google представил новогодний ролик о Pixel 4

Интернет-гигант показал настоящую охоту с Дедом Морозом со своим смартфоном. Новая реклама с использованием смартфона Pixel 4 получилась яркой и сказочной. Google решила оригинальным способом поздравить всех пользователей с праздником. Не забыли и о важной роли в дни Рождества знаменитого Санта-Клауса.





Все ждут Новый год и подарки, естественно, производители мобильных устройств готовят свои версии рекламных роликов к этому глобальному празднику. Реклама Google с Санта-Клаусом получилась довольно веселой. Хотя она направлена на конкретную целевую аудиторию.

В ролике рассказывается о функциях камеры Google Pixel 4, демонстрируется, как камера делает качественные снимки при слабом освещении. Санта Клауса пытается фотографировать различными телефонами, а нормальное изображение не получается. Тогда и появляется Google Pixel 4, который выручает Санта – Клауса.

Основные характеристики Google Pixel 4 XL: 6,3-дюймовый Quad HD + OLED- дисплей – 2960х1440 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6/64/128 ГБ, Android 10, поддержка двух SIM карт, задняя камера 12,2 и 16, фронтальная камера 8 Мп, аккумулятор 3700 мАч. Размеры телефона: 160,4х75,1х8,2 мм и вес — 193 г.



