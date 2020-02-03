Новые подробности о смартфоне Asus Zenfone Max Pro M1

Компания Asus начала предоставлять обновление своим смартфонам с поддержкой Android 10. В списке обновляемых телефонов есть и смартфон Zenfone Max Pro M1. Напомним, многие производители смартфонов с операционной системой от Google планируют завершить обновление Android 10, а затем перейти на другую версию ОС.





Сейчас уже начал получать обновление новый смартфон Asus Zenfone Max Pro M1. Обновленный Android 10 уже доступен в Тайване и Индии, а также во Франции. Хотя до настоящего момента производитель не подтвердил факт начала обновления моделей Max Pro M1. Пользователи загружают обновление под кодом x00t вручную.

Особенности смартфона Zenfone с Max Pro M1: 5,99-дюймовый экран Full HD + — 2160х1080 пикселей, процессор Octa Core Snapdragon 636, графический чипсет Adreno 509, 3 ГБ ОЗУ / 32 ГБ, 4 ГБ / 6 ГБ ОЗУ — 64 ГБ, расширяемая память до 2 ТБ с использованием microSD, поддержка Android 8.1 и Dual SIM. Телефон работает от батареи 5000 мАч.

Мультимедийные возможности: камера 13, 16 и 5 Мп, а также фронтальная камера 8 и 16 Мп. Имеется разъём для наушников 3,5 мм, 5-магнитный динамик, NXP Smart Amp. Доступ к данным можно будет получить с использованием датчика отпечатков пальцев или технологии распознавания лиц.

Размеры: 159x76x8,46 мм и вес: 180 г.