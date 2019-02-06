Apple заплатит пользователям за замедление iPhone

Наконец, компания успокоила всех разгневанных владельцев, которые жаловались на замедление своих iPhone из-за программной ошибки. Ранее говорилось, что производитель готов к судебным искам, которые подадут пользователи.





Разработчики и пользователи в 2018 г обвинили Apple в сознательном снижении работоспособности айфона программным путем. Они выразили недовольство замедлением максимальной частоты действия однокристальных чипов в iPhone. Тогда компания рассказала, что этот способ используется для снижения энергопотребления изношенных зарядных батареек, таким образом, эксперты узнали, что это замедление компания организовала сама.

Компания объяснила свои действия тем, что Apple всегда заботится о своих пользователях, а их способ помогает увеличить время использования устройств со старыми аккумуляторами. Но пользователи, покупающие смартфон за $1000, не оценили заботу. Они хотят сами решать, есть ли необходимость снижения производительности айфона. Тем более Apple заранее не предупредила пользователей о своем решении.

Напомним, в качестве извинения Apple включила в функциональный список прошивки iOS 11.3 опцию по проверке работы аккумулятора, а также предложила желающим разблокировку замедления производительности айфона. Позже компания начала акцию по замене батареек по льготной цене $29, всего данным предложением воспользовались 11 млн. пользователей.





Все же компанию ждут многочисленные суды. Если компания не договориться с адвокатами другой стороны, то компанию ждут огромные расходы.