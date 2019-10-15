Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud

Теперь любители консольных игр могут перенести свои любимые геймы в смартфоны. Компания Microsoft представляет сервис Project xCloud для желающих пользователей. Уже большинство получило приглашения для тестирования первой публичной версии Project xCloud.



По словам главы компании Xbox Фила Спенсера, пользователи, не дожидаясь приглашения, могут зарегистрироваться для участия в проекте на сайте Project xCloud.

Для участия в проекте геймерам потребуется смартфон с поддержкой Android 6 Marshmallow и выше, также нужно иметь поддержку Bluetooth 4 и беспроводной контроллер Xbox, подключение Wi-Fi или мобильный связь 10 Мбит/с. Пользователям уже доступны такие игры, как Gears 5, Halo 5: Guardians, Killer Instinct и Sea of Thieves.



