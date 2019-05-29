Apple предложила версию iOS 12.4 beta 3

Вслед за iPod Touch 7 компания также выпустила очередную бета-версию iOS 12.4. Данное обновление, скорее всего, является последней крупной поддержкой операционной системы. Компания уже готова представить iOS 13. Прошивка уже доступна для загрузки разработчикам, которые являются участниками программы тестирования продуктов компании.





Обновление смогут получить зарегистрированные разработчики «по воздуху» или через специальную страницу на сайте компании.

В обновленном iOS 12.4 не очень-то много нововведений, самым ощутимым является поддержка Apple Card – это специализированный сервис компании. Apple Card служит дополнением к сервису Apple Pay. Первыми пользователями карты станут пользователи из США, так как обслуживанием Apple Card занимается Goldman Sachs – американский банк.

Кроме виртуальной карты, будет выпущена и титановая Apple Card. Её можно будет получить в приложении Wallet, сервис станет лучшей заменой Apple Pay, которая не везде работает. Титановая карта гарантирует самый высокий уровень защиты и надежности, а кэшбек составляет 1% от всех расходов. Интересно, что на карте не выведены данные пользователя, номер карты и дата действия Apple Card.