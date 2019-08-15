Смартфон Motorola One Zoom будет стоить 400 евро

Квадрокамерный новый Motorola вызывает большой интерес у поклонников бренда. Ранее новый смартфон называли Motorola One Pro, позже стало известно, что этот аппарат получит пятикратный гибридный зум. Новинка будет выпущена на рынок под названием Motorola One Zoom.





Новые изображения аппарата показали, что на задней панели Motorola One Zoom будет размещен логотип, который будет подсвечен, а цвет будет зависеть от цвета смартфона. Пока неизвестно, где будет размещен сканер отпечатков. Возможно, он будет находиться в логотипе.

Смартфон получит ещё один датчик для 48-мегапиксельной квадрокамеры, вторая камера будет широкоугольной — угол обзора 117 градусов. В комплектации будут 4/128 ГБ и SoC Snapdragon 675, а также 6,2-дюймовый экран Full HD +. Телефон создан в рамках программы Android One.

Для европейских пользователей телефон будет доступен по цене 399 евро. Для рекламы Motorola в компании выбрали словосочетание Action Cam — это означает, что данный смартфон благодаря своей камере может использоваться в любых условиях. Продажи стартуют в сентябре.

