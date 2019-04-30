Обновление iOS 12.3 beta 4 теперь общедоступно для скачивания

30.04.2019 05:03 Смолкин Федор Клуб: Apple iOS

Apple выкатил четвертую бета-версию для iOS 12.3, общедоступная бета-версия также доступна для скачивания. Обычно бета-версии iOS имеют приоритет для зарегистрированных девелоперов (которые тестируют её платно) до тех пор, пока операционная система не станет достаточно стабильной, чтобы опубликовать ее для всех желающих. 


Четвертая бета-версия iOS 12.3 привносит новую версию приложения Apple TV, обновленный внешний вид и пользовательский интерфейс. Куратор на основе усовершенствованного алгоритма предложит предпочтительные фильмы и телепередачи, основываясь на истории просмотров и интересах. 

С помощью функции «Смотреть сейчас» в телевизионном приложении вы сможете зарегистрироваться и подписаться на отдельные каналы телевизионной сети, все в рамках приложения. 

Чтобы подписаться на публичную бета-версию, вы можете перейти по ссылке ниже

https://beta.apple.com/sp/betaprogram/

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