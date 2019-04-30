Обновление iOS 12.3 beta 4 теперь общедоступно для скачивания

Apple выкатил четвертую бета-версию для iOS 12.3, общедоступная бета-версия также доступна для скачивания. Обычно бета-версии iOS имеют приоритет для зарегистрированных девелоперов (которые тестируют её платно) до тех пор, пока операционная система не станет достаточно стабильной, чтобы опубликовать ее для всех желающих.





Четвертая бета-версия iOS 12.3 привносит новую версию приложения Apple TV, обновленный внешний вид и пользовательский интерфейс. Куратор на основе усовершенствованного алгоритма предложит предпочтительные фильмы и телепередачи, основываясь на истории просмотров и интересах.

С помощью функции «Смотреть сейчас» в телевизионном приложении вы сможете зарегистрироваться и подписаться на отдельные каналы телевизионной сети, все в рамках приложения.

Чтобы подписаться на публичную бета-версию, вы можете перейти по ссылке ниже

https://beta.apple.com/sp/betaprogram/

