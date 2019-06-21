В операционных системах Android и iOS обнаружены уязвимости

В операционных платформах Google и Apple объём уязвимостей составил: 43% в Android, а в iOS – 39%. Все обнаруженные слабые места могут использоваться любыми вредоносными прошивками, в общей сложности специалисты обнаружили 89% приложений, которые вообще не защищены от хакеров. При этом 76% обнаруженных уязвимостей – это программы, предназначенные для хранения данных.



Исследования провели специалисты Positive Technologies, а материал для проверки приложений Android были взяты из контента Google Play, а для iOS-приложения из Apple Store, таким образом, все уязвимые программы оказались в официальных ресурсах разработчиков.

Проверка показала, что все пароли, персональные и финансовые данные пользователей являются доступными для мошенников. Все выявленные уязвимости злоумышленники легко могут использовать с помощью вредоносных программ.

В приложениях для Android более 74% уязвимостей обнаружены в программах, которые разместили сторонние разработчики. Отмечается, что во многих ситуациях пользователи сами дают доступ мошенникам к своим личным данным, а некоторых моментах даже не требуется разрешение для доступа.

Кстати, Android-приложение Gmail теперь может использовать темную тему, обновление уже доступно, его предоставляют поэтапно и получить можно случайным образом. Напомним, разработчики Android и iOS очень увлеклись внедрением темной темы в свои приложения. Ранее темную тему получили пользователи iOS. Она уменьшает нагрузку на глаза и продлевает работу OLED-экранов.

