Появилась первая бета-версия Android Q

Официальный выпуск намечен на начало мая, пробная версия позволяет уточнить, что принесет новая версия. Обновленный Android разработчик покажет на Google I/O традиционной конференции Google.





Ожидаемо, первыми на очереди для загрузки бета-версии стали смартфоны серии Pixel. Не все производители телефонов смогут сразу получить даже после официального анонса новую версию операционки.

Пробная Android Q специально выпущена для аппаратов Pixel, XL, 2, 2 XL, 3 и 3 XL. Первое поколение Pixel не смогут получить бета-версию, они исчерпали возможность двухлетнего обновления. Хотя это не означает, что эти смартфоны не смогут получить финальный вариант, пока речь идет лишь о пробной версии.

Финальную Android Q начнут распространять уже в августе. Обновление предлагает значительные улучшения, например, появятся дополнительные возможности для обеспечения конфиденциальности и безопасности, некоторые улучшения для складных аппаратов и функции Dynamic Depth для фотографирования, предлагаются новые API-интерфейсы для ссылок, медиа-кодеки и функции камеры, а также имеются расширения NNAPI и поддержка Vulkan 1.1. Самое важное – приложения будут намного быстрые запускаться.





Естественно, обновление получит много улучшений и нововведений, не все они станут известны во время использования бета-версии, а также не всё они доберутся до финала.