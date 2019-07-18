Apple анонсировала новые эмодзи

Таким образом, компания решила отметить Международный день эмодзи, хотя они выйдут только осенью и будут доступны с iOS 13 в новых iPhone. В коллекции Holding Hands эмодзи появилось больше так называемых политкорректных картинок с комбинациями любого цвета кожи и пола, а также для различных социальных лиц. Общее количество эмодзи составляет — 75.





Особое внимание Apple уделила специальной категории пользователей, которые нуждаются в повышенном внимании со стороны общества и государства. Нынешнее существенное обновления коллекции смайликов должно способствовать большей интеграции инвалидов в современное общество. На тему инвалидности появились новая собака-поводырь, ухо со слуховым аппаратом, инвалидная коляска, протезы руки и ноги. В компании отмечают, что празднование разнообразия во всех его многочисленных формах является неотъемлемой частью ценностей Apple.

Пополнилась и категория эмодзи с животными, появились изображения ленивца, фламинго, скунса и орангутана. У гурманов теперь имеется возможность обмениваться картинками с вафлями, маслом и чесночной головкой. Новое зевающее лицо или красиво оформленные банджо, парашют и йо-йо сделают обновление ещё интереснее.





Новые эмодзи будут доступны с бесплатным обновлением в iPhone, iPad, Mac и Apple Watch. Напомним, в настоящее время в библиотеке эмодзи доступны тысячи смайликов – это улыбающиеся лица, нейтральные с гендерной точки зрения персонажи, представители разных профессий и различные варианты одежды, а также разная еда, животные и мифические существа. Все новые картинки создаются на основе символов в формате Unicode 12.