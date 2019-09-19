Apple готовит выход iOS 13

Некоторые функции нового поколения своей операционной системы разработчик отложил до официального появления iOS 13.1. Напомним, до выпуска iOS 13 остались считанные часы, а некоторые нововведения уже появились в Golden Master.



Несколько функции обновленной iOS были представлены в рамках WWDC 2019. Но после анонса разработчики решили некоторые из них просто отложить. Их представят уже в комплектации iOS 13.1. Первая версия обновления появится 30 сентября. Какие возможности появится в ОС и почему Apple намерена попридержать эти опции?

Нововведения в новом поколении операционной системы iOS 13:

— автоматизация быстрых команд

— местоположение в Apple Maps

— визуализация громкости

— iPadOS

— прокрутка мышью.

Некоторые из этих возможностей Apple добавила в iOS 12, теперь разработчики ОС серьёзно расширили их использование. Например, в iOS 13 существенно улучшены возможности Apple Maps, в которую добавили режим Look Around. Также изменился дизайн окошка регулировки громкости – при увеличении или уменьшении громкости звука будет визуализировано в виде овала, напоминая классическую форму регулировку громкости и яркости. Видеть подобную визуализацию громкости желали многие поклонники Apple.

Apple решила задержать появление новых функций, чтобы объяснить запуск iOS 13.1 через неделю, предполагают эксперты.

