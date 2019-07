Когда начнется обновление Samsung Android Q?

Наконец, появились первые новости о том, когда стартует обновление смартфонов Samsung до Android Q — оно начнется в конце года, а устройство Galaxy S11 выйдет уже с One UI 2.1. Напомним, обновленная платформа принесёт большинству смартфонов Южной Кореи от Samsung поддержку интерфейса One UI 2. Все эти телефоны являются участниками программы «Цифровое благополучие».





В Samsung решили выпустить обновление и одновременно перейти на новую версию One UI 2 для смартфонов Galaxy. Эксперты называют логичным, что ожидаемый флагман Galaxy S11 получит обновленный интерфейс One UI 2.1. Так как компания ранее выпустила Galaxy S10 с поддержкой One UI 1.1, хотя другие смартфоны с обновлением Android 9 Pie получили лишь оболочку One UI 1.0.

К сожалению, пока нет данных о изменениях в оболочке One UI 2, хотя есть утечки о том, что обновленный One UI 2 имеет улучшенные функции Digital Wellbeing, напомним, эту опцию весной анонсировали представители Google. С обновлением также будет улучшена работа голосового помощника Samsung Bixby. Создатели Bixby расширили список языков, которые будет поддерживать этот ассистент.

Список телефонов Samsung, которые получат обновление Android Q:

Galaxy Fold

Galaxy S10e / S10 / S10 +

Galaxy S9 / S9 +

Galaxy Note 9

Galaxy A9 (2018)

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A6 (2018)

Galaxy A6 + (2018)

Galaxy A80

Galaxy A70

Galaxy A50

Galaxy A40

Galaxy A30

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy J6 / J6 +

Galaxy J8 / J8 +

Galaxy M10

Galaxy M20

Galaxy M30

Galaxy Tab S4

Galaxy Tab S5e

Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Galaxy Tab A 10,5 (2018).