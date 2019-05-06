Может ли Apple Arcade изменить игровую индустрию?

Apple планомерно расширяет свое влияние по нескольким новым направлениям. Ранее компания представила общественности игровой сервис. Новый проект под названием Apple Arcade, по оценкам обозревателей, является весьма масштабным. Он включает в себя огромную библиотеку эксклюзивных мобильных игр, которые создавали самые известные разработчики и авторитетные издатели.





На финансирование проекта Apple не поскупилась, компания выделила на реализацию Apple Arcade сотни миллионов долларов. Однако может ли Apple Arcade изменить мировую игровую индустрию? Именно этот вопрос сейчас беспокоит экспертов рынка.

Конечно, Apple — не маленькая фирма, у компании огромные возможности и опыт, на самом деле у неё имеются все шансы для успеха. Компания готова запустить свой сервис в глобальном масштабе – одновременно проект заработает в 150 странах мира.





Далее, разработчик сделает доступ к играм без подключения сети. Любую игру игроки смогут играть офлайн при поддержке игровых контроллеров.

Разработчик обещает также поддержку и синхронизацию всех крупных операционных систем. Игры можно будет играть и продолжать на всех продуктах компании: iPhone, iPad, Mac и Apple TV – такой способ пока предлагает лишь Apple.

В библиотеке игр будут собраны эксклюзивные и лучшие мировые игры. Она будут постоянно пополняться актуальными новинками, их невозможно будет опробовать на других операционных системах. Во время игр игроков не будут раздражать ни реклама, ни предложения о покупках.





Игра будут доступна для всей семьи, доступ к контенту смогут получить по общей подписке сразу 6 человек. Цена для доступа к играм не будет превышать $10 в месяц. В списке разработчиков значатся, такие именитые авторы, как Cartoon Network, Annapurna Interactive, Lego, Sega, Bossa Studios, Devolver, Disney, Gameloft, Klei Entertainment и Konami.

Поэтому не приходится сомневаться, что проект Apple Arcade ожидает большое будущее и коммерческий успех.



