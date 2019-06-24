Oppo готовит смартфон с шестью камерами

При этом все модули будут размещены на экране телефона, об этом сделали заявление представители компании. Oppo готовит серьезные испытания для рынка мобильной связи.

Компании Xiaomi и Oppo постоянно конкурируют в использовании новых технологий для совершенствования работы камеры в смартфоне. Последнее время разработчики работают в области технологии скрытых камер.



Oppo далеко продвинулась в разработки мощной камеры, которая будет установлена под экраном. Свою разработку компания может представить широкой публике уже 26 июня.

В компании заявили, что Oppo на конгрессе разработчиков представит новое поколение смартфонов с технологией «камерой под экраном». Для внедрения данного концепта потребуется время, разработчик заявил, что новый камерофон появится в 2020 г.

Напомним, Oppo ранее представила функцию 10x Hybrit Zoom, которая появилась в смартфоне Oppo Finder X. Также компания может начать использование ОС HongMeng от Huawei. Ранее говорилось, что платформа HongMeng будет использоваться в аппаратах Huawei и Honor. Теперь стало известно, что китайская операционная система может появиться в других китайских смартфонах.

