Xiaomi оформила интересный патент для камеры

Многие эксперты очень удивились этому решению по камере смартфона. Новые камеры для смартфонов Xiaomi, как показывают документы, китайцы перенесут на другую точку.

Напомним, последнее время передние камеры китайских смартфонов вызывали много нареканий, прежде всего пользователей не устраивает их дизайн и месторасположение. По мнению специалистов, компания Samsung выбирает оптимальный дизайн для своих камер.



Самым красивым дизайном камеры сами разработчики признают оптическую систему смартфона OPPO Find X. Как известно, сейчас основным конкурентом Xiaomi сегодня считается компания Oppo. Видимо, в компании решили изменить свой дизайн камер – судя по патенту, теперь камера займет место в уголке телефона.

Указывается, что новый дизайн будет использоваться в телефонах среднего уровня. Напомним, ранее Xiaomi представила другой вариант дизайна в серии смартфонов Mi Mix. Дизайнеры компании, похоже, готовы использовать совершенно новый дизайн для камер в своих смартфонах.

Производители реализуют не все свои патенты, возможно новые идеи относительно камер также не найдут своего продолжения, хотя некоторые китайские источники утверждают, что именно эти новые камеры могут появиться уже в новой линейке продуктов в 2020 году.



