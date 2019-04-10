Apple обвиняют в выпуске iPhone с некачественными камерами

Желание известного производителя сделать свои культовые смартфоны боле экономичными за счёт снижения качества камеры не оценили пользователи, которые выражают недовольство работой своих новых iPhone. Некоторые поклонники Apple фото- и видео возможности флагманских iPhone оценивают очень сдержанно.





По их мнению, новые камеры в яблочных моделях весьма далеки от идеальных. Известная лаборатория DxOMark уже не называет камеру iPhone качественным комплектующим. Конечно, оптическую систему мирового флагмана мобильной индустрии нельзя назвать посредственной. Ведь с помощью камеры iPhone снимается даже профессиональное кино, а лидеры рейтингов DxOMark пока таких преимуществ не имеют.





Тем не менее, есть критические высказывание экспертов, что разработчики айфонов экономят именно на камерах. Аналитики сравнили стоимость камер флагманских аппаратов, которые являются лидерами продаж. По данным Cowen and Company, стоимость камеры iPhone XS и XS Max не превышает $35, а эта цена самая низкая в данном сегменте. Камера Galaxy S10+ дороже почти на $10. Более дорогая комплектация позволила Samsung оборудовать свою систему дополнительным модулем с супершироким объективом.

Даже iPhone XI не имеет таких преимуществ, которые получают аппараты Huawei. Apple может оснащать свои iPhone многомодульными камерами, но производителю нужно думать и об итоговой стоимости своей продукции. Если даже не сделать айфон прекрасным камерофоном, то и тогда iPhone останутся самыми желанными смартфонами в мире. Увеличение цены айфона за счет новых модулей в видео/фото системе сделает продукт ещё дороже на $50-100.





Пока в Apple отвечают критикам, что камера в их устройствах предназначена для оперативного фотографирования. Подавляющее большинство довольно качеством изображений, которые сделаны с помощью iPhone.