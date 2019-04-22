Опубликованы снимки смартфона Lenovo Z6 Pro

Ожидаемый смартфон должен получить так называемые «нечестные 100 Мп», а также 2-диапазонный GPS. Известно, что оптические возможности новинки улучшатся за счёт суммарного разрешения 4-х датчиков изображения.





Инсайдер Судханшу Амбхоре на странице в соцсети представил качественные снимки еще не анонсированного смартфона Lenovo Z6 Pro. По мнению индийского специалиста, китайская компания прибегла к хитрости, обещая использование 100-мегапикселей в снимках, чтобы оправдать высокую стоимость своей новинки. По его наблюдениям производитель просто сложил «мегапиксили» всех четырех датчиков – 16+16+20+48 Мп.

Также подтверждено, что прототип оснащен 6,39-дюймовым экраном с AMOLED панелью, двухдиапазонным GPS – он впервые появился в комплектации Xiaomi Mi 8 и Mi 9. Аппарат будет выпущен в разных вариантах по объёму памяти:

— 6/64 ГБ;

— 8/128 ГБ;

— 8/256 ГБ;

— 12/512 ГБ.

Lenovo выпустила пресс-релиз и ролик с демонстрацией возможностей Lenovo Z6 Pro. На видео заметно, что смартфон оснащен 4-мя различными камерами, которые были доработаны. Оптическая система поддерживает Hyper Video (передача нескольких моментов видео на разных скоростях). Lenovo занималась разработкой Hyper Video около тринадцать месяцев.





Выпуская свое рекламное видео, компания Lenovo следует стратегии другой компании Xiaomi, которая уделяет огромное внимание продвижению своих новинок путем их рекламы через соцсети и другие онлайн-площадки. Смартфон Lenovo ожидает своего анонса 23 апреля в Китае.