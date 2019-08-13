Samsung Galaxy Note10+ признан самым лучшим камерофоном

Модель 5G получила лучший экран на рынке смартфонов, заявляют в ресурсе DisplayMate. Сегодня Galaxy Note10+ уже получил статус лучшего камерофона и от экспертов DxOMark. Кроме того, все специалисты признают, что южнокорейский смартфон оснащен качественным дисплеем.



Хотя такие выводы специалистов лучших лабораторий не удивляют, так как смартфоны Samsung постоянно признаются из года в год обладателями лучших видео и фото компонентов, а также самого лучшего экрана.

Samsung Galaxy Note10+ смогла установить 13 рекордов в ходе тестов. Например, самый высокий показатель яркости дисплея составил 1308 кд/м2, а у предшественника он был ниже на 25%. Хотя у «старой» модели экран является не менее качественным. Эксперты отмечают супер высокую максимальную точность передачи цвета — 0,4 JNCD.

Ожидаемым новинкам от Apple теперь придется «перебить» рекорд Galaxy Note10, чтобы претендовать на звание обладателя лучшего дисплея.

