Как затронет американо-китайская торговая война Apple?

Хотя глава компании Тим Кук обещал, что противостояние двух экономических гигантов никак не затронет американского производителя, аналитики скептически отнеслись этим словам.





Из-за противостояния США и Китая весьма серьезно пострадала компания Huawei, которая лишилась ключевых партнеров. Естественно, других крупных участников мобильного рынка эта ситуация заставить пересмотреть некоторые свои планы.

Однако в своем интервью CBS Тим Кук заявил, что не представляет такие ситуацию, когда китайские власти запретят вести бизнес Apple в Китае, где местные СМИ уже призывают бойкотировать продукцию из США.

Кроме того, есть вероятность того, что цены на айфоны могут взлететь вверх. Вряд ли тогда Apple сможет удержаться в тройке самых продаваемых смартфонов в стране?

По мнению Тима Каку, Apple не станет мишенью в этой торговой войне, и советует китайским пользователям не переживать. Технику Apple они могут покупать спокойно и впредь.

Ранее по этому поводу высказался глава Huawei Рен Чжэнфей, который обещал, что сделает все возможное, чтобы Apple чувствовала себя нормально на китайском рынке. Все-таки компанию Тима Кука ожидают определенные трудности, по мнению аналитиков, у Apple могут появиться некоторые проблемы из-за новых пошлин, которые начнут вводить власти Китая. Несомненно, из сложившейся ситуации выгоду получит южнокорейская копания Samsung, которая является вторым после Apple крупнейшим поставщиком смартфонов.