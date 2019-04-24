Тим Кук: рынок технологий необходимо регулировать

Такое мнение главы Apple вызвали неоднозначное отношение большинства пользователей. Однако у Тима Кука имеются свои причины использовать термин «регулирование». По его мнению, рынок не сможет развиваться, если не включить режим планового управления и контроля над рынком.





Глава Apple утверждает, что без строго контроля на данное время нельзя обеспечить право на защиту пользователей, компании просто будут игнорировать эти условия, сейчас осуществляется массовый сбор или выемка персональных сведений. Никто не может дать гарантии, что эти данные не попадут в руки третьих лиц.

Тим Кук заявил: «…нам нужно быть честными пред собой и признать, что то, что мы делаем, просто не работает». Кук завил, любые технологии необходимо регулировать. На данный момент известны много случаев, когда бесконтрольность наносит огромный ущерб обществу. Он поддержал работу Европейского регламента по защите персональных данных, хотя этот комитет не всегда идет в правильном направлении.

Однако понятие «регулирование» вызывает отторжение у многих пользователей, они рассматривают это в качестве отрицательного фактора или запрета. Но Тим Кук отметил, что в этом контексте «регулирование» означает контроль именно со стороны властей и здесь речь не идет о запрете или внедрении каких-либо технологий, которые занимаются отслеживанием за пользователями.





Правительства должны выработать определенные рычаги воздействия на производителей, которые могут действовать в ущерб интересам пользователей.

По словам Тима Кука, целью регулирования будет обеспечение защиты пользователей, которые находятся в проигрышном положении перед компаниями, которые игнорируют их права.

Напомним, недавно через Facebook были рассекречены данные миллионов пользователей, которые так и не добились справедливого разбирательства по данному делу и компенсации со стороны ресурса.

