Представлен снимок двух новинок Galaxy Note 10 и Note 10 Pro

Чтобы сделать снимок двух моделей, авторы поставили аппараты бок о бок. Samsung анонсировала всю линейку аппаратов Galaxy S10 ранее, теперь будет использована похожая стратегия в представлении и серии Galaxy Note 10.



В августе будут анонсированы модели Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Pro и Galaxy Note 10 5G. Они будут представлены на специальном мероприятии. В последней утечке Galaxy Note 10 и Note 10 Pro появились рядом, так, можно видеть разницу между моделями.

Galaxy Note 10 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем, а Note 10 Pro имеет 6,8-дюймовый экран. Инсайдеры утверждают, что обрамление экрана будет очень тонким. Камера в Galaxy Note 10 будет встроена в экран, повторяя решение Galaxy S10.



