Samsung Galaxy S10 работает дольше без подзарядки

Было заметно, что после загрузки апрельского обновления патчей пользователи корейского смартфона Samsung Galaxy S10 обрадовались приятному сюрпризу. Данное обновление принесло отличное нововведение – аппарат стал работать намного дольше в автономном режиме. Интересно, что сам производитель не комментирует данный факт.





По официальный данным от Samsung, обновление принесло улучшение в работе системы безопасности операционной системы. Также в оптической системе появилась возможность делать снимки в ночном режиме. После загрузки начали поступать сообщения от пользователей о том, что установка апрельского обновления увеличила и время использования Galaxy S10 и Galaxy S10+ без дополнительной подзарядки.

Предположительно, инженеры Samsung просто устранили выявленные недочёты, которые приводили к чрезмерному потреблению заряда батареи. Однако они не стали раскрывать детали оптимизации некоторых функций телефона – сами обнаружили и сами же устранили.





В новой серии Samsung самым маленьким флагманом является Galaxy S10e, который получил название «атомного муравья» (Atomic Ant). Смартфон впервые представлен на Mobile World Kongress, он имеет самый маленький экран в линейке. Пользователи смартфона Galaxy S10e выражают восхищение небольшим дисплеем, хотя с увеличенным PPI-значением. Теперь появился ещё один повод для радости — Samsung Galaxy S10e после обновления будет работать дальше без дополнительной подзарядки.

