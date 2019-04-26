Lenovo Z6 Pro - более 200 тыс. заявок через день после анонса

Последний флагман Lenovo — Z6 Pro был анонсирован 23 апреля и, похоже, завоевал популярность у фанатов. Сегодня Lenovo объявила, что 200 000 единиц были зарезервированы на следующий день после этого события. Имейте в виду, что это просто бронь, без без каких-либо оплат.





Z6 Pro присутствует на сайте Lenovo, а также других китайских интернет-магазинов, таких как JD и TMall. Базовая модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти стоит в CNY 2,889 ($430). Существуют также версии на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, которые продаются по цене 2999 юаней (445 долларов США) и 3799 долларов США (545 долларов США) соответственно. Топовая версия предлагает грандиозную комбинацию 12GB RAM и 512 GB для хранения CNY 4,999 ($745).





Z6 Pro доступен в красном и зеленом цветах и имеет градиентный дизайн с изменяющимися оттенками. Официальные продажи запланированы на 29 апреля.