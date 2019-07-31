Засветился смартфон Samsung Galaxy S11

Авторитетный специалист по утечкам Ice Universe в очередной раз поделился данными, которые подтвердили существование южнокорейского флагмана Samsung. По утечке, Samsung Galaxy S11 может появиться в январе 2020 года.



Пока новинка Samsung обозначена во всех документах под кодовым именем Picasso. Также не все детали аппарата ещё ясны. Известно, что камера этого флагмана получит революционное обновление. Напомним, на 7 августа запланирована презентация Galaxy Note10, которая не обещает существенных изменений в части видео и фото системы, все основные изменения касаются программных возможностей и расположения элементов в начинке. Вот в Galaxy S11 апгрейд обещают сделать на аппаратном уровне.

Смартфон Galaxy S11 будет оснащен экраном Infinity-O. По умолчанию телефон получает поддержку Android Q и обновлённый интерфейс One UI 2.x. В ожидаемой новинке отверстие под фронтальную камеру сделают меньше, чем у модели Galaxy Note 10. Другие характеристики о Galaxy S11 до настоящего момента не подтверждены.

В смартфоне Galaxy S11 будет установлен инновационный ультразвуковой датчик отпечатков пальцев, процессоры Exynos 9830 и Snapdragon 865, предусмотрены поддержка быстрой и беспроводной зарядки. Возможно, в телефоне будет поддержка 5G.

