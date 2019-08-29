Мобильный мир ждет выпуск Samsung Galaxy S11

Производитель обещает новую революционную линейку Samsung Galaxy S11. В серию будут включены три версии. Все модели предназначены для работы в сетях пятого поколения. О выпуске новинки рассказал Ишан Агарвал – авторитетный инсайдер из индийских соцсетей.



Известный сетевой информатор последовательно публикует самые актуальные новости о мобильных разработках южнокорейской компании Samsung. По данным индийского инсайдера, в коллекции аппаратов Samsung Galaxy S11 будут представлены следующие модели:

— Samsung SM-G981

— Samsung SM-G986

— Samsung SM-G988.

Samsung Galaxy S11 готов к презентации в первом квартале 2020 года. Поэтому аналитики призывают поклонников Samsung не покупать Samsung Galaxy Note10, а дождаться выхода новейшей Galaxy S11 – аппарат обещает стать самым совершенным камерофоном в истории мобильной индустрии.

В новой коллекции компании ожидается и смартфон со сгибающимся дисплеем, модельный номер аппарата — SM-F700F, напомним, известный Galaxy Fold получил номер SM-F900F. Новинка станет более доступной по ценовой категории. Ожидается, что Samsung Galaxy S11 и Galaxy S11 Plus будут дебютировать в дни проведения Mobile World Congress в феврале.



