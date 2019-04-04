Китайская компания продала 10 млн смартфонов Honor 8X

Несмотря на коммерческий успех, суббренд решил снизить цену на этот аппарат, например Honor 8X с 4/64 ГБ теперь можно будет приобрести всего за $193. Предполагается, что этот шаг ещё больше повысит показатель по продажам.





Напомним, представители новой линейки Honor 8X, 8X Max анонсированы прошлой осенью, уже в феврале производитель поставил на азиатские и европейские рынки 10 млн. смартфонов из этой серии.

В начале апреля компания объявила о рекордных продажах только одной модели 8X. Оказалось, что эта версия пользуется большей популярностью, чем модель 8X Max. Чтобы заинтересовать пользователей Honor, компания объявила о снижении цены на базовую версию.

Honor 8X использует 6,5-дюймовый дисплей, который на передней панели занимает 91% пространства. Также есть версия смартфона с 6/128 ГБ. Все представители серии работают на однокристальном чипе Hisilicon Kirin 710. Honor 8X имеет фронтальную 16 Мп камеру, а также основную сдвоенную 2 и 20 Мп. Другие особенности смартфона: сканер отпечатков на тыльной части устройства и батарея 3750 мАч.





В январе специально для Honor 8X была запущена бета-версия Android 9. Несмотря на различные слухи, Huawei не прекращает обновление своих смартфонов до Android 9. С февраля официальное обновление стали получать телефоны компании среднего класса, в частности Honor 8X и Mate 20 Lite, которые также поучили и поддержку EMUI 9. Первыми новую операционную систему загрузили европейские пользователи.





Важно отметить, что обновление Android для производителей является некоторой проблемой, они тратят на это много ресурсов. Несмотря на все сложности, Huawei предложил владельцам бюджетного Honor 8X обновление не только Android, но и домашнего интерфейса.