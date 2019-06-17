Глава Huawei отказывается от Android

Южнокорейская компания пока составила предварительный список своих смартфонов, которые первыми смогут загрузить Android 10. Эта прошивка также именуется Android Q. Список попал известному сетевому информатору. В этом списке нет смартфона Samsung Galaxy S8.





Индийский пользователь Мукул Шарма отличился тем, что постоянно публикует на своей странице достоверные данные. В его публикациях появляются многие актуальные новинки мобильной индустрии. Теперь он обнародовал список устройств Samsung, все они должны получить обновление до Android 10. Странно, что в список не попал один из самых интересных аппаратов, который был выпущен два года назад – смартфон Samsung Galaxy S8. Хотя компания может пересмотреть свой список и включит устройство в данный перечень.





Напомним, компания Google уже начала распространение финальной бета-версии Android 10 среди владельцев смартфонов Pixel. Разработчик устранил все выявленные ранее проблемы. Релиз Android 10 (Q) запланирован на август 2019 года.



