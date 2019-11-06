Смартфон Galaxy S10 Lite не будет бюджетным

Однако надежды поклонников Samsung о том, что эта версия телефона будет недорогой, не оправдались. Ранее говорилось, что разработчики Samsung работают над выпуском бюджетной версии Galaxy S и Galaxy Note.



Samsung предлагает Galaxy S10 Lite под индексом SM-G770F, аппарат уже прошёл несколько тестов и процедуры сертификации. Samsung Galaxy S10 Lite поставляется с изогнутым экраном, аппаратную основу телефона составляет процессор Snapdragon 855. Телефон будет работать от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, который имеет более мощный показатель, чем другие модели. Судя по этим показателям, Galaxy S10 Lite не будет дешевым.

Уже заявлено о том, что американские власти утвердили заявку на патент Samsung для модели GalaxyS10 Lite. Смартфон отличается от телефона Galaxy S10 Plus. Двойная фронтальная камера находится в верхнем правом углу экрана, а сам дисплей является изогнутым. На задней части корпуса находится монитор со сканером отпечатков пальцев.

Поддержка технологии 5G также не делает данную модель менее экономичной. В свою очередь эксперты заявляют, что именно этот телефон станет главным конкурентом iPhone 11 на сегодняшний день.



