Samsung Galaxy S10 5G взорвался после 6 дней использования

30 апреля мы должны запомнить как день, когда взорвался первый в мире 5G смартфон.

По крайней мере, автор фото утверждает, что телефон на фотографиях — это его Samsung Galaxy S10 5G. Он поделился четырьмя фотографиями, на которых телефон поврежден и недоступен для использования. К счастью, хозяин не пострадал.

Пользователь сказал, что Samsung Galaxy S10 5G внезапно загорелся спустя шесть дней использования. Он отправил смартфон в сервисный центр. Однако после того, как последний проверил, они сказали, что был след «внешнего повреждения», поэтому они не могут его обменять или вернуть. Хозяин объясняет наличие внешнего повреждения следующим образом. Когда телефон загорелся, он испугался и бросил его на землю, что и оставило следы. Он сказал, что люди не могут держать в руках что-либо, когда оно горит. Сервисный центр Samsung не принял его жалобы. Поэтому он решил поделиться своим неудачным опытом с другими пользователями.