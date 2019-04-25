Сколько будет стоить OnePlus 7 Pro

Впервые ценник на OnePlus 7 Pro будет сопоставим с другим флагманам Android.





В начале этой недели OnePlus подтвердил, что он представит Pro-вариант OnePlus 7. OnePlus 7 Pro сдобрит новым смыслом выражение «быстро и плавно» благодаря Quad HD + Super AMOLED-дисплею с частотой обновления 90 Гц, и, хотя это будет поистине захватывающе, стоить аппарат будет много.



Как передает издание Android Central — OnePlus 7 Pro будет стоить 749 евро (54000 р.) за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Также будет модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, которая будет дебютировать за 819 евро (59000 р.) . Различия в ценах на разных региональных рынках Европы будут отличаться на 10 евро, но показатель OnePlus для модели Pro составляет 749 евро / 819 евро.

Также будет доступна базовая версия OnePlus 7 Pro 6 ГБ / 128 ГБ, но цену этой конкретной модели не озвучили. Исходя из разницы между версиями 8 ГБ и 12 ГБ, возможно, что версия 6 ГБ будет стоить 699 евро (50000 р.)



Телефон будет доступен в цветовых вариантах Mirror Grey, Almond, и Nebula Blue, а исходя из названий цветов в сочетании с тизерным изображением OnePlus можем предположить, что в этом году мы увидим градиентный цвет.



Учитывая, что OnePlus выпустил свои устройства дешевле, чем они стоят в Европе — 6T дебютировал с ценником 549 долларов в США и 549 евро в Европе — разумно предположить, что OnePlus 7 Pro объемом 8 ГБ / 256 ГБ будет стоить 749 долларов (48000 р.) в США. базовая емкость 6 ГБ / 128 ГБ может начаться за 699 (45000 р.) ​​долларов, а выпуск 12 ГБ / 256 ГБ — за 819 долларов (53000 р.).

Но цена по-прежнему на 200 долларов выше, чем у 6T на начало продаж, и будет интересно посмотреть, какие другие функции OnePlus представит для дифференциации OnePlus 7 Pro. Расчет OnePlus опирается на обеспечение ценности за счет снижения цен на Samsung, но, ориентируясь на цену в 750 долларов, он противопоставляет свой новый флагман аналогам Pixel 3 и Galaxy S10.



Устройства OnePlus всегда предлагали отличное соотношение цены и качества, но их камеры не дотягивали до уровня Google, Huawei и Samsung. OnePlus 7 Pro должен опровергнуть эту тенденцию, чтобы добиться успеха.



Мы узнаем гораздо больше о OnePlus 7 Pro в ближайшие недели, но что вам интересно увидеть в устройстве OnePlus за 749 долларов? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.

