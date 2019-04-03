Первые продажи Redmi Note 7 стали рекордными

Первый представитель независимого суббренда, который отделился от компании Xiaomi, начал появляться на европейских рынках. Дебют оказался удачным, устройство быстро раскупают. Например, в Турции продажи новинки назвали сумасшедшими.





Топ-менеджер суббренда Лу Вейбинг заявил, что копания уже отметила более 4 миллионов продаж аппаратов Redmi Note 7. Эти цифры он опубликовал на страницах Weibo. Благодаря своим инновационным функциям эта модель быстро расходится в Китае и Индии. После выхода аппарата на европейский сегмент компания рассчитывает до конца месяца продать 10 миллионов смартфонов.





У Redmi Note 7 есть возможность войти в историю мобильной индустрии в качестве самой популярной модели. Продукт позиционируется в качестве коммуникационного устройства для молодых пользователей. В Европе цена аппарата составляет:

— за версию 4/64GB $355

— за версию 4/128GB $420.

Характеристики Redmi Note 7: 6,3-дюймовый экран – 2340х1080 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 660, графика Adreno 512, 3/32 ГБ или 4-6/64 ГБ, расширяемая память 256 ГБ, поддержка microSD, Android 9, MIUI 10 и Dual SIM. Аппарат использует качественную оптическую систему – это 48 Мп камера от Samsung, фронтальная – 13 Мп. В комплектации указан аккумулятор 4000 мАч. Из дополнительных возможностей имеются: датчик отпечатков, датчик ИК, Smart PA и Quick Charge 4.





Ранее Xiaomi уделяла большое внимание на производство флагманских аппаратов Mi 9 и Mi 9 SE. Однако успех суббренда Redmi показал, что скромные аппараты для производителя могут приносить огромные коммерческие выгоды. Теперь компания объявила о рекордных поставках Redmi Note 7. Напомним, новый представитель Redmi появился на рынке 10 января. Смартфон сначала был выпущен на домашнем рынке. Цена модели с 3/32 Гб в Китае составляет 999 юаней ($150).