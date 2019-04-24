Наказан начальник отдела PR Xiaomi за фотоутечку

Для менеджера компании эта фотоутечка стала причиной наказания конкретного сотрудника. Начальник отдела рекламы Xiaomi назначен виновным за появление в нескольких источниках снимков с Лю Вейбингом и флагманом Redmi.





Не секрет, что некоторые производители до выпуска своих новинок организуют контролируемые утечки. Однако эти фотографии появились неожиданно для самой компании, поэтому руководству пришлось срочно реагировать на утечку. Глава Redmi заявил, что представитель отдела компании должен будет заплатить внушительный штраф. Лю Вейбинг не стал уточнять истинные причины того, почему менеджер Сю Цзеюнь так строго наказан. Поэтому журналисты связали эти два события и назначили виновного в утечке менеджера Xiaomi.





Интересно, что на фотографиях пользователи сразу узнали самого Лю Вейбинга с флагманом бренда Redmi. Глава производства «попался» во время похода в кино, так и не ясно, каким образом руководитель отдела PR Xiaomi имеет отношение к этим снимкам. Его наказали через 24 часа после этих публикаций.

Эксперты отметили, что в руках у главы компании тот самый аппарат – реальный прототип, который обещает стать главной звездой Redmi. Именно поэтому потенциальным пользователям и заинтересованным экспертам стоит присмотреться к этим фотографиям.





Напомним, смартфон Redmi (код SD855) получает Snapdragon 855 и дисплей без выемки. Смартфон будет оснащен беззеркальным экраном, который занимает всю лицевую часть аппарата. Возможно, что устройство имеет и всплывающую селфи-камеру. Также в комплектацию аппарата могут войти аккумулятор 4000 мАч и оптическая система из тройной основной камеры 8, 13 и 48 Мп. Вероятно, что смартфон Redmi SD855 может потрясти мобильный мир своей начальной ценой — 2000 юаней ($297) и серьезными флагманскими характеристиками.