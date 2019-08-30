Смартфон Samsung Galaxy Fold поступает в продажу

Ожидаемый южнокорейский смартфон со сгибающимся экраном будет доступен для пользователей с 5 сентября. Samsung начинает официальный релиз в день открытия IFA 2019. Ранее компания подтвердила о готовности Samsung Galaxy Fold к продажам. Теперь она официально подтвердила день начала продажи своего флагмана.



С понедельника Samsung уже принимает предварительные заказы на топовый Samsung Galaxy Fold. Пока предварительные заказы принимаются в Южной Кореи, хотя продажи начнутся как в Китае, так и в России.

Таким образом, Samsung Galaxy Fold придется конкурировать с iPhone 11, который также выходит в продажу в сентябре. Снова южнокорейцам придется соперничать с Apple. Samsung Galaxy Fold уже вошел в историю в качестве первого складного аппарата, хотя выход телефона был отложен из-за проблем с необычным экраном. Тогда производитель сообщил, что новый флагман появится в продаже позже.

Samsung Galaxy Fold должен стать самым дорогим телефоном этого сезона. По стоимости его может обойти только представитель из линейки iPhone 11, а пока стоимость аппаратов из новой серии iPhone 11 не объявлена.

Galaxy Fold получил серьезные изменения в структуре дисплея, появилась возможность переключения с матового дисплея на более яркую панель. Также компания использовала совершенно новый материал для покрытия дисплея.



