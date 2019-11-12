На сайте TENNA появился Samsung Galaxy W20

Появление на официальном ресурсе китайского ведомства Samsung Galaxy W20 не стал неожиданностью. Южнокорейский производитель продолжает разработку серии своих складных телефонов. Напомним, Samsung является первым производителем, который представил смартфон со складным экраном.





Свою уникальную технологию компания создавала несколько лет, в начале года был представлен складной Galaxy Fold, однако потом были определенные проблемы с дизайном и экраном аппарата.

На официальном сайте TENNA появился второй представитель складного телефона – это Samsung Galaxy W20. Интересно, что производитель немного изменил внешний вид новинки – экран на задней части смартфона теперь закрыт. Как и в Galaxy Fold, эта модель получила тройную камеру с двухцветной светодиодной вспышкой.

Судя по данным TENNA, этот телефон является более бюджетной версией смартфона Galaxy Fold. Компания Samsung представит новый смартфон уже 19 ноября. По предварительным данным, новый телефон оснащен чипсетом Exynos 990 и встроенным модемом 5G.

Напомним, в этом месяце смартфон Samsung Galaxy Fold снова появился на китайском рынке. Интересно, что первая партия смартфонов была распродана в течение первых 5 минут старта продаж. Аппарат предлагается в Китае за огромные деньги — $2300.



