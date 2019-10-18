Когда появится Samsung Galaxy Fold 2?

После не очень удачного старта Galaxy Fold, возможно, южнокорейский разработчик сделает паузу. Но оказалось, что Samsung Galaxy Fold 2 ожидается очень скоро. Концептуальный смартфон уже готовят к показу в рамках Mobile World Congress 2020.



Компания Samsung много работала со складным экраном в своем оригинальном телефоне Galaxy Folder. Не очень быстро продвигается финальные тесты такого экрана и у компании Huawei. Хотя и китайцы готовят свое продолжение Huawei Mate X. Следующее поколение своей гибкой модели они также покажут в дни Mobile World Congress.

Очевидно, пользователям остается только ждать. На днях появилась важная информация о Samsung Galaxy Fold 2. Разработчики исправили существенный недочет – экран аппарата подвергается царапинам из-за пластиковой поверхности дисплея. Пластичный полиимидный слой на гибком дисплее заменен на новый инновационный материал – это Ultra Thin Glass.

Благодаря технологии UTG компания Samsung сможет выпускать стекло толщиной 0,1 мм для экрана. Основное достоинство такого экрана – это устойчивость к царапинам и ударам.



