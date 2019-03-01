Когда Xiaomi выйдет на американский рынок?

Если компания провела успешно прошлый год на китайском рынке, то теперь Xiaomi планирует провести с таким же успехом и 2019 год. В 2018 году производитель разместил свои акции на мировой бирже.





Этот год Xiaomi начала несколькими рекордами. Сегодня основатель Xiaomi заявляет, что выпуск акций стал ошибкой компании. Лэй Цзюнь сказал, что он был единственным в компании, кто не поддержал эту идею в совете директоров.

Xiaomi является брендом, который пользуется спросом на американском рынке, хотя продукция компании представлена в скромном ассортименте. Китайский производитель готов расширить свое присутствие на этом огромном сегменте.

В 2018 году, а точнее 4 июля, вице-президент компании Ван Сянь рассказал, что компания более активно будет работать в США и достигнет большого успеха. К сожалению, сегодня стало известно, что Xiaomi не выйдет на американский рынок. Менеджер по международным продажам Донован Сунг уточнил, что в планах компании нет выхода на американский рынок, компания не намерена включаться в торговые войны между США и Китаем.





Он также заявил, что разработчик готовит несколько вариантов своих складных телефонов, но компания не будет выпускать их на рынок сразу, а подождет, наблюдая за тем, как будет развиваться это направление и цены на новые смартфоны.