Huawei не намерена шпионить за немцами

Глава Huawei лично предоставит гарантии Берлину, что его компания не поставляет в Германию продукцию двойного назначения. Рен Чжэнфэй готов в письменном виде отправить правительству этой страны заверение, что его компания не занимается незаконной деятельностью. Он также призвал китайские власти подписать с Берлином подобное соглашение.





Китайский производитель Huawei телекоммуникационного оборудования является самым крупнейшим поставщиком Германии, чтоб устранить любые опасения стороны должны заключить «Соглашение о запрете шпионажа». Напомним, для немцев вопрос «прослушки» на данный момент является болезненной темой. Китайская компания принимают активное участие в формировании в Европе, в частности, в Германии специальной инфраструктуры для 5G.





Ранее состоялись переговоры Huawei с главой МВД Германии, стороны договорились выработать текст соглашения. Согласно договоренностей о запрете шпионажа, Huawei должна предоставить письменный документ о том, что не будет устанавливать шпионские бэкдоры в сетях. Глава компании призвал китайское правительство заключить с Евросоюзом соглашение о защите данных и запрете шпионажа. Стороны должны придерживаться законов своих стран, отметил Рен Чжэнфэй.





Ранее немцы приняли жесткие правила отбора поставщиков коммуникационного оборудования, а компания Huawei может принять участие в тендерах, её не отстранили от отбора на конкурсах, как ожидалось. Власти страны заявили, что все поставщики должны следовать единым правилам и иметь равные шансы при отборе поставщиков, у которых Германия будет закупать сетевое оборудование. Теперь Huawei не сможет получить особый режим для поставок своей продукции в Германию, если компания не будет отвечать установленным критериям.