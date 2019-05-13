Смартфоны Huawei получат поддержку EMUI 10 и Android Q

На конференции разработчиков Google раскрыли многие подробности Android Q. Третью бета-версию свежей прошивки уже получают более 21 мобильных аппаратов марки Pixel. Интересно, что разработчик включил компанию Huawei в список первых смартфонов, которые смогут получить обновление.





Китайской компании необходимо будет адаптировать свои телефоны с домашним интерфейсом к Android Q. Уже известно, что Mate 20 Pro включен в программу обновления. Как будет происходить обновление EMUI 10 на базе аппаратов Huawei с поддержкой Android Q?

Huawei Central уже публикует списки телефонов, которые будут получать обновление. Данный список будет обновляться постоянно, когда новый мобильный аппарат будет официально утверждаться для обновления. Первый список Huawei с телефонами, которые получат EMUI 10 на базе Android Q выглядит следующим образом:

1. Huawei Mate 20 (официально одобрено)

2. Huawei Mate 20 Pro (официально утверждено)

3. Huawei Mate 20 Lite

4. Huawei Mate 20 X (Официально одобрено)

5. Huawei Mate 20 Porsche RS (Официально одобрено)

6. Huawei Mate X

7. Huawei Mate 10

8. Huawei Mate 10 Pro

9. Huawei Porsche Design Mate 10

10. Huawei Porsche Design Mate RS





Кроме того, телефоны серии Huawei P также попали в список аппаратов, которые получают обновление:

1. Huawei P30 (официально одобрено)

2. Huawei P30 Pro (официально утвержден)

3. Huawei P30 Lite/Nova 4e

4. Huawei P20

5. Huawei P20 Pro

6. Huawei P Smart (2019)

Затем обновление смогут загрузить смартфоны из серии Huawei Nova, Huawei Y и Honor View.





Напомним, Huawei P Smart 2019 получил обновление 12 мая. Эта модель считается самой продаваемой в некоторых европейских странах. Новая модель Huawei на данный момент поставляется в Европу с кодом сборки POT LX-1 9.0.1.176 (C432E8R1P12), объём памяти составляет 129 МБ. Предлагаемое обновление включает в себя исправления недочётов в безопасности, файл распространяется поэтапно, а загружается по запросу пользователей.