Android Q принесет два серьезных изменения

Обновленную платформу Google пользователи ждут с нетерпением, стало точно известно, что Android Q появится официально в августе. Разработчик предлагает два основных улучшения уже в финальной бета-версии программы, напомним, уже распространяется четвертая бета-версия Android Q.





Итак, Google в обновлении предлагает новую опцию в интерфейсе жестов для навигации. Будет достаточно провести пальцем по экрану слева или справа, чтобы вернуться к навигационным жестам, ранее этот процесс осуществлялся путем нажатия двух и трех кнопок. После загрузки Android Q нужно будет сделать длинное нажатие, чтобы отобразилось боковые меню и прокручивать его.

Камера в смартфонах с Android Q будут работать ещё лучше в режиме ночной съемки. Этот режим из вкладки «Другое» теперь переместился в раздел «Камера», доступ к режиму ночной съёмки стал быстрее.

Кстати, компания HTC запускает обновление Android 9 Pie для своих смартфонов. Уже несколько моделей получили возможность загрузки обновления. Теперь началась раздача для HTC U11 Plus. Сейчас обновление запущено на Тайване, а очень скоро оно будет доступно в других странах. Объём обновлений для U12 Plus и U11 Plus составляет 1,45 Гб.

Что входит в обновление Android 9.0:

— улучшения системы;

— удаление Google+ из BlinkFeed;

— исправления безопасности Google.