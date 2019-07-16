Смартфон Google Pixel 4 XL впервые появился на живых фото

Появились новые подробности о грядущем Google Pixel 4. На днях пользователей взбудоражил официальный тизер Google с реальными концептами ожидаемой новинки. Теперь в соцсетях опубликованы фото Pixel 4 XL. На снимках изображена модель, которая очень похожа на новый смартфон, который не раз упоминался в сообщениях инсайдеров.



Решение дизайна основных камер, которые размещены в квадратном отсеке на задней панели корпуса, совпадает с официальными концептами разработчика. Ранее засветился и специальный чехол, выпущенный для новой модели Pixel.

Самой интересной частью на фото является конструкция камеры сзади. Заметно, что две камеры находятся рядом, в центре есть вспышка. Третья камера с меньшим отверстием размещена сверху, предполагается, что это камера ToF.

Снимки концептуального аппарата сделаны в метро Лондона – это финальные образцы Google Pixel 4 XL. Напомним, в 2018 году снимки модели Google Pixel 3 XL утекли в сеть также в британской столице. Поэтому пользователи поверили в достоверность этих снимков. Официальный дебют модели Pixel 4 ожидается не раньше октября.



