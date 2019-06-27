В Apple Watch появится камера

Apple является лидером по регистрации интеллектуальной собственности. Ежегодно американская компания делает регистрацию самых разных и интересных патентов. Конечно, не все идеи могут быть реализованы. Однако у компании остается возможность предлагать свои идеи другим производителям.





Как известно, коммерческий интерес к яблочным разработкам не ослабевает, зарегистрированные патенты приносят сотни миллионов прибыли для Apple. На днях компания зарегистрировала ремешок Apple Watch, он получил встроенную камеру.

Эта идея оформлена соответствующим образом и отправлена была в Патентное бюро США осенью 2016 года, хотя документы были зарегистрированы только в этом месяце.





Интересно, что разработчики не стали импортировать камеру в начинку Apple Watch. Они сделали это более рационально: теперь в ремешке часов буде находиться объектив камеры, которую можно будет запустить тремя способами:

— с помощью скрытой кнопки на браслете;

— с использованием голосового помощника;

— путем сжимания ремешка.