Компания Xiaomi оформила патент на селфи-камеру

Разработчик намерен не только продолжать, но и совершенствовать свою коллекцию уникальных недорогих камерафонов. Xiaomi уже представила на рынке смартфонов два аппарата, которые обещают стать легендой. Достоинствами аппаратов, несомненно, считаются дисплейный датчик считывания отпечатков и опция 10X Zoom.





Компания впервые предложила установить такие функции в телефонах среднего сегмента. Таким образом, сказку производитель сделал реальностью, теперь в мобильной индустрии нужны будут новые прорывы. Поэтому компания готовит ещё один сюрприз – это некая камера для селфи.

Кстати, привлечь пользователей с помощью камерафона пыталась и компания Oppo, которая обещала выпустить смартфон с камерой на экране. Сегодня производители одержимы этой идеей, возможно, первым таким смартфоном станет одна из версий Oppo Find X. Oppo ранее запатентовала свою разработку.

Патент Xiaomi также из этой категории, разработчик намерен расположить аппаратную селфи-камеру под экран. Первый смартфон Xiaomi с подэкранной камерой ожидается в 2020 году. Действия компании говорит о том, что в ближайшее время многое кардинально изменится в мобильной индустрии. Производители, которые не смогут приспособиться к этим изменениям, будут нести огромные убытки.