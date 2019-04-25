В России появился смартфон Oppo Reno с необычной селфи-камерой

Нашумевший смартфон Oppo Reno из новой линейки Reno представлен совсем недавно. Отличительной чертой этого мобильного ряда является инновационный дисплей, не имеющий вырез. Смартфон также получил оригинальную фронтальную камеру.





Конечно, новый смартфон отличился и другими приятными особенностями, например наступательная реклама OPPO Reno с использованием множества ярких красок показала, какие сочные и яркие корпуса имеет эта серия. Пользователи поразились весьма чопорным дизайном новинки. Хотя в России смартфон представлен всего двух цветовых решениях – синий и черный, они с легким градиентом.

В оформлении задней крышки использовано Gorilla Glass – защитное стекло пятого поколения. Возможно, определенный части поклонников OPPO это не понравится, ведь глянец – маркий, собирает отпечатки, хотя и выглядит очень стильно.

Датчик отпечатков в Reno расположен под экраном, заявлено, что сканер – оптический. Производитель уверяет, что он улучшен и точность «считывания» узора выше на 28%, чем в других моделях.





Панорамный экран смартфона не имеет ни вырезов, ни «врезов». Он занимает почти все пространство на передней панели – 94%. Обрамление экрана минимальное со всех сторон. Особенности экрана — 6,4-дюймовый AMOLED — 2340х1080 пикселей, разрешение Full HD+, Gorilla Glass 6. Панель получилась ультраяркой, в создании экрана применена технология защиты глаз – её разработали в институте TUV.





Смартфон позиционируется в качестве отличного инструмента для съёмок. Фронтальная камера спрятана, она появляется, если пользователь пожелает сделать снимок и выбирает режим селфи. Тогда в верхнем торце и «покажется» треугольник с объективом. Эта камера работает с помощью технологии «Shark Fin» — дизайн камеры очень напоминает акулий плавник, на нём размещена вспышка основной камеры. Важно отметить, селфи камеры выдвигается мгновенно и этот механизм должен работать бесперебойно более 200 000 циклов. При падении смартфона «плавник» автоматический включает защиту и «убегает» в корпус.