Новая линейка А101 от суббренда Honor

Суббренд развивается стремительно, компания Huawei уже выпускает под этой маркой не только телефоны, а также дополнительные устройства, которые можно использовать в единой системе.





В линейку Honor A101 включены аппараты, которые будет продвигаться через сетевые рынки в партнерстве с оператором GSM. Пока в этом ряде представлены смартфоны Honor 7S и 8А, а также смарт-браслет, определяющий различные физические параметры человека. Honor готовит релиз этих новинок, хотя цены на эти продукты пока не ясны.

Первый продукт Honor 7S оборудован 5,45-дюймовым экраном, аккумулятором 3020 мАч, встроенной светодиодной вспышкой на селфи-камере, dual SIM и microSD. Безопасность данных в аппарат обеспечивается функцией блокировки лица. Интересной характеристикой новинки является наличие нескольких возможностей по регулировке громкости звука в шумных местах.

Honor 8A имеет 6,09-дюймовый экран, громкоговорители 90 дБ, заднюю камеру 13 Мп, батарею 3000 мАч, поддержку Android и EMIU 9.





Браслет Honor Band 4 используется в связке со смартфонами, он получил цветной AMOLED и технологию TrueSleep. Браслет создан в сотрудничестве с лабораторией Гарвардской медицинской школы. Аксессуар оценивает качество сна и измеряет пульс, а затем присуждает баллы. Новинки поступают в продажу 7 марта.