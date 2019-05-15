Количество пользователей Samsung Pay достигло 14 млн

По данным самой южнокорейской компании, количество пользователей этого фирменного ресурса давно уже превысило 14 млн человек. Новые возможности сервиса позволяют прогнозировать и дальнейший рост Samsung Pay. На данный момент пользователи сервиса могут пользоваться его услугами с поддержкой смарт-часов Samsung. Сервис доступен в 25 странах мира.





Напомним, впервые в 2015 году, покупая смартфоны Samsung, пользователи получали возможность пользоваться своим телефоном в качестве электронно-цифрового кошелька и осуществлять многие платежи бесконтактным способом благодаря Samsung Pay.

За несколько лет удобный платежный сервис смог расшириться, его пользовательская база стабильно увеличивается, теперь сервис поддерживает и умные часы Samsung. На домашнем сегменте Samsung Pay является наиболее массовым видом мобильного платежа. Только в Южной Корее на долю этого «кошелька» приходится 80% мобильных платежей. Общий объём транзакций только за три месяца составил $33,7 млн. Платежи через Samsung Pay осуществляются в режиме онлайн, доля подобных операций составляет 25% от всех транзакций, заявили в Службе финансового надзора страны.





Однако Samsung Pay выполняет не только простые платежи, сервис осуществляет ввод и снятие денег в банкоматах, проводит платежи по транзитным и кредитным картам. На данный момент южнокорейская компания готова включить в список услуг дополнительные возможности, например, поддержку услуг Woori Bank. Для этого компания готовит программу, позволяющую осуществлять обмен 15 видов самых популярных валют, включая американский доллар, евро и японскую иену.



