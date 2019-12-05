Каким будет смартфон Galaxy Note 10 Lite?

Этот телефон является одним из будущих моделей южнокорейской компании Samsung в серии Galaxy 10. Компактный представитель линейки Galaxy Note 10 Lite может появиться и под другим названием Galaxy A81, а пока эксперты рассматривают будущую модель более детально.



Надежный источник уже показал некие рендеры ожидаемого аппарата от Samsung. Утечка уже широко обсуждается благодаря инсайдерской информации от пользователя под известным ником @ OnLeaks. Он подтвердил, что Galaxy Note10 Lite или Galaxy A81 являются именами одного и того же телефона, который будет представлен в разных странах под определенным обозначением.

Galaxy Note 10 Lite получает традиционный разъём для наушников 3,5 мм. Фронтальная камера расположена непосредственно в центре экрана. Изменился дизайн и задней камеры всех будущих новинок Samsung, начиная с 2020 года.

Бюджетный Galaxy Note 10 Lite будет иметь 6,5 или 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD +. Телефон будет работать на процессоре Exynos 9810. В фото и видеосистемы будут использоваться четыре камеры. Самая высокая камера имеет 64-мегапиксельный датчик. Фронтальная камера 16 Мп оснащены широкоугольным модулем, телеобъективом и 3D ToF.

В комплектации присутствует ручка S-Pen с поддержкой Bluetooth. В Европе телефон будет продаваться по цене 550 евро. Свой телефон компания анонсирует уже 12 декабря.



